Nishikori absent un mois

Le Japonais Kei Nishikori (8e mondial) sera éloigné des terrains pendant un mois en raison d'une blessure au coude. Par conséquent, il déclare forfait pour les tournois de Tokyo (ATP 500) et Shanghai (Masters 1000). Un coup dur pour Nishikori dans la course au Masters et une bonne affaire pour Gaël Monfils qui possède seulement 100 points de retard à la Race sur le Japonais.

Kei Nishikori s’est exprimé dans un communiqué paru sur son compte Twitter officiel: "J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ces derniers jours j’ai consulté mon équipe médicale pour mon bras/coude, qui me perturbe depuis Roland-Garros, comme vous le savez. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a des progrès, ça guérit et je n’ai presque plus mal. Structurellement, mon bras et mon coude ont l’air bien. La mauvaise nouvelle, c’est que je ne suis pas encore à 100%. Il y a toujours un gonflement et du liquide dans mon bras/coude et les médecins pensent que c’est dans mon intérêt de prendre 3-4 semaines de plus de repos. C’est crucial de suivre leurs conseils, afin d’être sûr de ne plus avoir d’inconfort et que le liquide soit parti. Frapper dans une balle pendant trois ou quatre heures par jour n’aidera pas mon bras à guérir. Je suis si triste d’annoncer que je ne pourrai pas disputer le tournoi de Tokyo, de Shanghai et l’exhibition Uniqlo (contre Djokovic). La tournée asiatique est forcément l’une de mes périodes préférées de la saison, et je vais travailler dur pour revenir plus tard. Merci pour votre soutien, je vous tiendrai informés."