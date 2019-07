Newport: Pas de finale pour Humbert

Après son bon parcours à Wimbledon, achevé en huitièmes de finale face au futur vainqueur Novak Djokovic, Ugo Humbert ne disputera pas sa première finale sur le circuit ATP sur le gazon de Newport.

En demi-finale, le Français (21 ans, 48e mondial) a cédé face à la tête de série n°1 du tournoi, John Isner, à qui il avait ravi la première manche (6-7 [4], 7-6 [5], 6-3).

Le géant américain affrontera en finale le Kazakh Alexander Bublik.

@johnisner is through to his second ATP Tour final of the season!#HallofFameOpen