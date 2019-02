Battu dès le premier tour de l'ATP 250 de Sofia la semaine dernière, Adrian Mannarino s'est encore fait surprendre ce mardi. Pour son entrée en lice à l'ATP 250 de New York, la tête de série numéro 5 s'est fait surprendre par le jeune Américain Reily Opelka, 21 ans et 89e joueur mondial. Le Français avait pourtant décroché le premier set 6-2 et en moins d'une demi-heure mais il a subi la foudre de son adversaire du jour, vainqueur des deux manches suivantes (7-6 [5], 6-4) en près d'1h30.