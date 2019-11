Nadal, la (grosse ?) mésaventure

Le combat des chefs n’aura pas lieu. Novak Djokovic et Rafael Nadal paraissaient tous les deux diminués pour aborder leur semaine parisienne à Bercy, mais c’est peut-être celui qui semblait le plus mal au départ qui tient mieux le choc, à savoir "Djoko". Malade comme un chien mercredi au moment d’affronter Corentin Moutet, on se demande encore s’il n’aurait pas abandonné en cas de perte du premier set. Et puis le Serbe a tenu, jusqu’à éliminer Grigor Dimitrov samedi en demi-finales (7-6, 6-4).

Rafael Nadal, lui, avait un peu souffert devant Adrian Mannarino mercredi soir, mais moins. Et celui qui détrônera Novak Djokovic sur le toit du monde, à l’issue de cet ultime Masters 1000 de la saison, a déclaré forfait, juste avant la deuxième demie du tournoi qui devait le confronter à Denis Shapovalov. "Sur un de mes derniers services à l’échauffement, avant d’entrer sur le court, j’ai ressenti quelque chose aux abdominaux. Je ne pouvais pas servir au niveau requis, et j’aurais pris le risque d’aggraver la blessure."

"Je ferai tout pour jouer à Londres"

Ça fait beaucoup d’enseignements (et de questions) d’un coup: d’abord la frustration, forcément, pour les spectateurs, du samedi comme du dimanche même si Shapovalov a tout pour embêter Novak Djokovic ; la déception aussi pour Jo-Wilfried Tsonga, qui a pris 7-6, 6-1 vendredi et qui avait déjà été battu il y a deux ans en quarts par un joueur ayant déclaré forfait le lendemain, en l’occurrence Milos Raonic ; et puis enfin un mélange de frustration et d’espoir fou pour Gael Monfils, qui peut croire à nouveau au Masters dans une semaine.

Le Français aurait été qualifié quoi qu’il arrive en cas de succès face à Shapovalov vendredi, mais il en était loin. Au lieu de quoi, il manque aussi l’opportunité d’une finale gratuite. Mais les cartes sont donc subitement rebattues. "Je ferai tout pour jouer à Londres, mais je dois attendre une nouvelle échographie, car pour le moment ce n’est pas clair, précise 'Rafa'. Je suis frustré, mais je dois accepter la situation. En 2009, j’avais eu la même chose à l’US Open et j’avais forcé, ça m’avait coûté une déchirure de 28mm et un mois d’arrêt. Je ne veux pas refaire ça." Le Masters, voire la Coupe Davis dans la foulée, sont à ce prix.