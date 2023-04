Nadal et Alcaraz renoncent au Masters 1000 de Monte-Carlo

Sacré coup dur pour Monte-Carlo. Dans quelques jours commencera le célèbre tournoi de la Principauté, marquant le début de la saison sur terre battue. Seulement, cette édition sera privée de deux de ses principaux favoris. Rafael Nadal, 11 fois vainqueur à Monte-Carlo, et Carlos Alcaraz ont dû déclarer forfait. Sur son compte Twitter, le Majorquin a indiqué ne pas encore être à 1000%, lui qui n’a plus disputé la moindre rencontre depuis son élimination au deuxième tour de l’Open d’Australie : « Salut tout le monde, je ne suis toujours pas prêt à concourir au plus haut niveau. Je ne pourrai pas jouer dans l'un des tournois les plus importants de ma carrière, Monte Carlo. Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garanties et je vais continuer ma préparation en espérant revenir bientôt. »

Alcaraz renonce aussi

De son côté, Carlos Alcaraz est lui touché à la main gauche et à la colonne vertébrale, après sa demi-finale perdue il y a quelques jours au Masters 1000 de Miami : « J'ai de l'arthrite post-traumatique à la main gauche et une gêne musculaire au niveau de la colonne vertébrale qui nécessite du repos pour affronter tout ce qui arrive ».