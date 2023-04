Nadal devrait pouvoir participer à Roland Garros

Dans un mois presque jour pour jour, le tournoi de Roland Garros va ouvrir ses portes. Seulement, à quelques semaines de l'échéance, la présence de l'une de ses stars est très compromise. Blessé au psoas lors de l'Open d'Australie, Rafael Nadal pourrait ne pas être rétabli à temps. Cependant, d'après son ex-entraîneur Toni Nadal, Rafael Nadal "va bien" et devrait être "prêt pour Roland Garros", a-t-il confié pour Radio Marca.

"L'objectif est d'être prêt pour participer au tournoi de Rome"

"Il a eu une blessure qui a débouché sur quelques complications. Il doit encore attendre un peu, mais je crois qu'il ne manque plus grand chose pour qu'on puisse le revoir sur les courts". Blessé lors de l'Open d'Australie, Nadal aurait dû rester au repos entre six à huit semaines. Mais son récent forfait pour le tournoi de Madrid a rajouté beaucoup d'interrogations quant à sa possible participation à Roland Garros. "Après, pour que les choses se passent bien, il faudrait qu'il arrive avec une certaine préparation, et l'objectif est d'être prêt pour participer au tournoi de Rome, jouer un peu là-bas, et essayer ensuite de faire quelque chose à Roland Garros", conclu Toni Nadal qui ne semble pas douter quant à la possibilité de voir son neveu à Paris fin mai.