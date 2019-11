Nadal, deuxième plus vieux n°1 de l'histoire

Rafael Nadal a repris ce lundi la place de n°1 mondial, un an tout juste après l'avoir cédée à Novak Djokovic. A 33 ans, l'Espagnol devient ainsi le deuxième plus vieux n°1 de l'histoire, derrière l'inévitable Roger Federer, qui avait 36 ans en 2018 lorsqu'il est monté sur le trône pour la dernière fois.

Dans le même registre, celui de la longévité, c'est la neuvième année différente où Nadal occupe au moins une semaine dans la saison la place de n°1 mondial, ce qui lui permet d'égaler le record en la matière, détenu par... Federer.

Le Suisse est toujours celui qui possède le record du nombre de semaines passées en tant que n°1 (310), un record menacé par Novak Djokovic (275). Nadal, lui, débute sa 198e semaine de règne.

Oldest No. 1 in #ATP Rankings History@RogerFederer, 36, in 2018@RafaelNadal, 33, in 2019@AndreAgassi, 33, in 2003@DjokerNole, 32, in 2019@JimmyConnors, 30, in 1983