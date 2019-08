Nadal chipe un record à Federer

Vainqueur jeudi soir de Guido Pella à Montréal, Rafael Nadal a décroché son 379e succès en Masters 1000, un record. L'Espagnol dépasse ainsi d'une longueur Roger Federer au nombre de victoires dans cette catégorie de tournois.

Pour rappel, Nadal est également le recordman du nombre de titres en Masters 1000 (34), devant Novak Djokovic (33) et Roger Federer (28).

3️⃣7️⃣9️⃣ @RafaelNadal passes Federer for the top spot on the all-time leaderboard.#CoupeRogers pic.twitter.com/z8Aj7TC1ua