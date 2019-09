Murray ne confirme pas… mais ne souffre plus

"Aujourd’hui, j’essaie juste de gagner un match." Andy Murray ne voyait pas plus loin qu’une 665e victoire sur le circuit ce jeudi au tournoi de Zhuhai. Malgré 48 heures de repos après sa victoire en 2h40 face à Tennys Sandgren mardi, le Britannique n'a pas su enchaîner jeudi, en Chine, où Murray a fini par s'incliner contre Alex De Minaur en trois sets (4-6, 6-2, 6-4).

Là encore, un match marathon (2h42) pour celui qui s’imaginait perdu pour le tennis et qui, bien que défait, aura sans doute des motifs de satisfaction à retirer de cette semaine de reprise, marquée par sa première victoire de l'année, qui était aussi son premier succès sur le circuit depuis son opération à la hanche (*).

2 hours and 43 minutes later...@alexdeminaur outlasts Murray following a brutal contest of heavy hitting to reach the last eight in Zhuhai! @ZhuhaiChampions pic.twitter.com/6AJPG4h7yJ — Tennis TV (@TennisTV) 26 septembre 2019

"Si j’avais joué ce match (contre Sandgren) en janvier, il n’y aurait aucune chance pour que je puisse être compétitif le jour suivant ou deux jours plus tard, j’aurais été accablé de douleur et dans l’inconfort le plus total", décrivait-il sur le site de l’ATP.

Au lieu de quoi il y aura eu aussi cette belle résistance offerte à l'espoir australien De Minaur, un Top 30 (31e joueur mondial, en fait) et tête de série n°7 que l'ancien n°1 mondial, entreprenant et alors en jambes, a pris la gorge dès la première manche, avant de marquer le pas dans un second set, où son cadet de douze ans va s'emparer de son service à deux reprises. Dans le dernier acte, comme dans le précédent, Murray, de plus en plus marqué physiquement, sous la chaleur très humide du jour, ne se procurait aucune balle de break. Là où son adversaire finissait par breaker à 4-4 sur un jeu blanc pour servir pour le match. Mais Murray savait encore profiter d'une certaine fébrilité de l’Aussie à l'heure de conclure avec cette double faute et ce coup droit décentré pour se procurer trois balles de débreak. En vain, après encore une balle de match sauvée par l'Ecossais, De Minaur validait son billet pour les quarts de finale, où il défiera le Croate Borna Coric (n°4).

Pour Murray, qui visait un premier quart depuis Shenzhen l'an passé, la promesse est là avec ce niveau de jeu en réel progrès et la perspective que le meilleur est peut-être à venir. "C’est très positif et je suis satisfait parce que, en janvier, je ne me rappelais pas ce que c’était de jouer au tennis et de ne pas souffrir de ma hanche." Et cette victoire, elle, n’a pas de prix…

(*) C'est le premier succès de l'année en simple sur le circuit principal pour Murray. Il a gagné des matches en double, et en simple sur le circuit Challenger.