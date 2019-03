Murray n'a "plus mal" à la hanche

Rien n'est encore sûr, mais Andy Murray, après avoir envisagé une probable fin de carrière prématurée lors du dernier Open d'Australie - la faute à une hanche qui ne en janvier ne lui laissait aucun répit -, garde l'espoir de disputer un dernier Wimbledon l'été prochain. "J'ai envie de continuer à jouer, je l'avais dit en Australie, mais je ne sais pas encore si ça va être possible, a expliqué mercredi, en marge d'une opération promotionnelle, l'ancien n°1 mondial pour BBC Sport. Je suis beaucoup plus heureux maintenant que ces douze derniers mois. Je n'ai plus de douleur à la hanche. J'ai eu très mal pendant une longue période. La rééducation est lente mais se passe bien. Je dois attendre et voir comment ça va progresser, mais si c'est possible j'aimerais rejouer." Murray a subi une seconde intervention chirurgicale fin janvier. Reste son estimation "à moins de 50%" de ses chances de figurer au moins une dernière fois sur les courts du All England, où l'Ecossais s'est imposé à deux reprises par le passé (2013, 2016).

