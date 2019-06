Murray en simple à l’US Open ?

Vainqueur en double ce dimanche du tournoi du Queens, au côté de Feliciano Lopez, Andy Murray arborait un sourire radieux en conférence de presse. Interrogé sur son éventuel retour en simple, l’Ecossais a évoqué l’US Open.

"J’ai deux options: soit je joue en double durant la tournée américaine et je m’entraîne tranquillement en simple, soit je prends une période de quatre semaines après Wimbledon pour me préparer et jouer potentiellement Cincinnati et l’US Open." Reste à savoir si un retour en simple n’est pas encore un peu prématuré.