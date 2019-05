Munich: Nouvelle finale pour Berrettini

En grande forme, Matteo Berrettini s'est qualifié pour la finale du tournoi de Munich, en dominant ce dimanche matin Roberto Bautista-Agut (6-4, 6-2) dans une demi-finale initialement programmée samedi et repoussée en raison de la pluie.

L'Italien, en pleine progression (23 ans, 37e), en est désormais à neuf succès de rang après sa victoire à Budapest la semaine passée.

En finale, il affrontera ce dimanche après-midi (15h30) le Chilien Christian Garin.

No stopping Matteo Berrettini



The Italian makes it 9 wins in a row to reach the @BMWOpenbyFWU final pic.twitter.com/DfdUvNo9iN