Deux Français étaient engagés au tournoi de Moscou, mardi.

Et si Jérémy Chardy s’est défait sans trembler de Nicolas Jarry (6-4, 6-2), sans concéder la moindre balle de break, Pierre-Hugues Herbert s’est lui incliné contre Philipp Kohlschreiber (6-3, 7-6[3]), sans obtenir non plus d’occasion de s’emparer du service adverse.

En 8es de finale de l’épreuve russe, le Palois sera opposé au Serbe Miomir Kecmanovic.