Montréal: Thiem résiste à Cilic

Tête de série numéro 2 à Montréal, Dominic Thiem a dû batailler pour se défaire de Marin Cilic (7-6 [7], 6-4) et ainsi s'offrir une place en quarts de finale.

L'Autrichien a passé pratiquement deux heures sur le court canadien (1h54), et a sûrement laissé quelques forces dans la bataille. Au tour suivant, il retrouvera le vainqueur du match Medvedev-Garin.

@ThiemDomi d. Cilic 7-6(7), 6-4.



The second seed reaches his first @CoupeRogers quarter-final. ☝️ #CoupeRogers pic.twitter.com/9wbyTDaNq9