Montréal: Thiem n'est "pas une machine"

Dominic Thiem a été balayé par Daniil Medvedev vendredi, en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal. Si l'ampleur de la défaite a pu surprendre (6-3, 6-1), l'Autrichien estime tout de même que c'était "un bon tournoi" pour lui.

"Déjà, parce que je n’avais jamais gagné un match à Montréal. Avec le long voyage, ça n'a pas été facile pour arriver. Le décalage horaire, le changement de surface pour passer sur dur, et devoir battre d’excellents joueurs... Je ne pouvais pas m’attendre à arriver de Kitzbühel et à aller jusqu’au bout. Je ne suis pas une machine. Les adversaires sont bien trop bons. Je suis satisfait, je vais essayer d’être prêt et d’être à 100% pour Cincinnati."

Tete de série n°2, le quatrième joueur mondial aurait pu affronter Rafael Nadal dimanche en finale. A Kitzbühel, sur terre battue, il avait battu samedi en finale Albert Ramos (7-6, 6-1).