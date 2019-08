Montréal: Monfils, le forfait à un million

Le directeur du Masters 1000 de Montréal, Eugene Lapierre, n'en fait pas mystère. Le retrait de Gael Monfils, qui n'a pas disputé sa demi-finale face à Rafael Nadal dans la nuit de samedi à dimanche, coûte "un million de dollars" de remboursement aux spectateurs: "Pour la première fois cette année, nous avons une assurance pour les trois derniers matches, les deux demi-finales et la finale. Il faut que je vérifie les clauses du contrat, nous pourrions récupérer un demi-million, mais il nous manquera tout de même plusieurs centaines de milliers de dollars." D'où une réflexion naturelle, qui fait écho aux multiples sorties de Guy Forget à Roland-Garros ces dernières années: "L’avenir pour notre sport, si on veut en assurer la promotion, c'est d’avoir un toit pour garantir le jeu."