Montréal: Medvedev sort un Thiem sur les rotules

On connaît le premier qualifié pour le dernier carré de ce Masters 1 000 de Montréal : Daniil Medvedev, après une demi-finale sur terre en début de saison à Monaco, atteint pour la première fois de sa carrière ce stade de la compétition dans un tournoi de cette envergure sur dur. Le Russe, tête de série n°8, a balayé en moins d'une heure de jeu (57') le 4e joueur mondial, un Dominic Thiem méconnaissable, qui s'incline en 2 sets expéditifs (6-3, 6-1).

L'Autrichien, qui restait sur une victoire à domicile sur l'ocre de Kitzbuhel, débutait au Canada sa tournée américaine et, après 2 succès sur Shapovalov et Cilic, il a semblé soudain rattrapé par une terrible panne d'énergie, totalement amorphe sur le court et incapable de produire autre chose que ce qu'il convient de considérer comme un véritable non-match de sa part. Medvedev, qui avait atteint la finale à Washington le week-end dernier (battu par Kyrgios) et n'a toujours pas perdu le moindre set cette semaine, a désormais rendez-vous avec le vainqueur du match opposant son compatriote Karen Khachanov (n°6) à l'Allemand Alexander Zverev (n°3).