Montréal: Mannarino comme Monfils et Gasquet

Borna Coric n’y arrive décidément pas contre Adrian Mannarino.

Le Croate, tête de série numéro 11 au Québec, s’est incliné mercredi pour la quatrième fois en autant d’affrontements face au Francilien (6-2, 6-1).

Ce dernier, qui rejoint ses compatriotes Gaël Monfils et Richard Gasquet en huitièmes, sera opposé à Fabio Fognini, tombeur de Tommy Paul (7-6[3], 6-3), pour une place en quarts.

A noter également l’élimination de Stanislas Wawrinka, face à Karen Khachanov (6-4, 6-7[3], 6-2). Le Russe va défier Félix Auger-Aliassime, qui a bénéficié de l’abandon de son compatriote Milos Raonic.

