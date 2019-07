Montréal: Djokovic et Del Potro déclarent forfait

Le Masters 1000 de Montréal, qui aura lieu début août, a perdu deux de ses têtes d'affiche avec les forfaits annoncés de Novak Djokovic et Juan Martin del Potro. Le désistement de l'Argentin était prévisible, un peu plus d'un mois après son opération pour une fracture de la rotule, celui du Serbe un peu moins.

"J'ai décidé de donner à mon corps plus de temps de repos et de récupération avant de revenir jouer", a justifié le n°1 mondial, récent vainqueur à Wimbledon.

Alors que Roger Federer manquera également à l'appel, Rafael Nadal sera le seul membre du "Big Three" présent au tournoi canadien, dont il est le tenant du titre.

Can't wait to see you both, @DjokerNole and @delpotrojuan, out there again soon! #ATP