Montpellier: Tsonga, première victoire depuis 2017

Victoire de Jo-Wilfried Tsonga face à Pierre-Hugues Herbert ce dimanche, en finale de l'Open Sud de France (6-4, 6-2).

Après une année 2018 blanche, le Manceau s'est offert son premier titre en simple sur le circuit ATP depuis l'automne 2017 (du côté d'Anvers). Déjà vainqueur expéditif lors de sa demi-finale de la vieille face à Albot, Tsonga a remis le couvert face à P2H, pulvérisant son compatriote en 1h15.

