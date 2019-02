Montpellier: Shapovalov en quarts

Tête de série n°3 de l'Open Sud de France, Denis Shapovalov a réussi son entrée en lice à Montpellier en dominant en deux sets l'Espagnol Marcel Granollers (6-4, 7-6 [1]) ce jeudi après-midi. Le jeune Canadien (19 ans, 25e mondial), qui n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, se hisse en quarts de finale où il pourrait retrouver le Français Pierre-Hugues Herbert, si celui-ci se défait du Biélorusse Ilya Ivashka en night-session.

Easy does it. @denis_shapo is safely through to the QFs in Montpellier, defeating Granollers 6-4 7-6(1. #OSDF pic.twitter.com/VFHdMVqAMr