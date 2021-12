Montpellier : Monfils fera son retour en 2022

Gaël Monfils de retour à Montpellier en 2022. Absent de la dernière édition, le meilleur joueur français fera de nouveau partie des participants la saison prochaine. Les organisateurs de l'Open Sud de France ont annoncé ce mardi que le numéro 21 au classement mondial serait présent en début d'année prochaine dans l'Hérault (30 janvier au 6 février) pour tenter d'y redevenir le roi et inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès du tournoi. Avec trois titres à Montpellier (en 2010, pour la première année de l'épreuve, en 2014 et en 2020), Monfils est en effet depuis la création de la compétition, il y a onze ans, le joueur ayant remporté le plus de fois le tournoi avec son compatriote et ami Richard Gasquet, avec trois succès pour les deux hommes, le Biterrois ayant soulevé le trophée à trois reprises en quatre ans (2013, 2015 et 2016) entre 2015 et 2016.

Bautesta Agut avait profité de l'absence de Monfils

La saison dernière, en l'absence des deux co-plus grands vainqueurs de l'épreuve, c'est l'Espagnole Roberto Bautista-Agut qui l'avait emporté. Sur sa route, l'Espagnol et 19eme mondial avait écarté de sa route deux joueurs français : Ugo Humbert et Grégoire Barrère. En 2022, beaucoup de Tricolores devraient être de la partie dans l'Hérault une fois de plus. A commencer donc par Monfils, d'ores et déjà annoncé par l'organisation comme "l'un des favoris du tournoi" dans son communiqué du jour. La saison dernière, Monfils, après un début d'année ternie par une longue absence sur blessure et une élimination d'entrée à l'Open d'Australie, était sorti du brouillard à partir du mois d'août. Il avait alors retrouvé un très bon niveau. En octobre dernier, à Sofia, seul l'Italien Jannik Sinner, en finale, avait d'ailleurs été le seul à battre "La Monf'", dont la saison s'était achevée début novembre dernier à Bercy, où il avait été contraint de déclarer forfait avant même de se présenter sur le court pour défier Novak Djokovic en huitièmes de finale. La saison prochaine, on sait déjà que l'Open Sud de France figurera à son calendrier.