Montpellier: Mahut bute sur Krajinovic 

A 37 ans, sortir des qualifications pour se hisser dans le tableau principal représente déjà une performance pour Nicolas Mahut qui a chuté dès son premier tour qui l'opposait ce mardi au Serbe Filip Krajinovic (26 ans), le 72e joueur mondial auquel l'Angevin rend plus de 10 ans... Le Français se sera bien procuré 2 balles de break (sans en concéder aucune) au cours d'un premier set équilibré. Sans parvenir à en concrétiser aucune pour finir par s'essouffler et s'incliner en 2 manches et 1h37 de jeu (7-6 [7], 6-4). C'est Krajinovic qui affrontera au prochain tour le Belge David Goffin, tête de série n°2.

