Montpellier: Avec les tripes, Berdych rejoint le dernier carré

Filip Krajinovic, 72e joueur mondial et déjà tombeur de Nicolas Mahut et David Goffin, a failli récidiver ce vendredi mais Tomas Berdych a puisé dans ses ressources mentales pour en venir à bout (7-6 [3], 6-7 [5], 7-5). Le Tchèque s'est fait peur puisqu'il a servi pour le match à 5-4 dans le deuxième set avant que le Serbe ne débreake et égalise à un set partout au tie break.

Dans le dernier set, alors que Krajinovic menait 5-3, Berdych va aligner quatre jeux de suites et ainsi rejoindre les demi-finales du tournoi de Montpellier. Il affrontera au prochain tour le Canadien Denis Shapovalov ou le Français Pierre-Hugues Herbert.