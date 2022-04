Monte-Carlo : Tsitsipas a corrigé Fognini

Tsitsipas remporte le duel des 2 derniers champions

Victoire facile pour le vainqueur 2021 face à celui de 2019 Fabio Fognini 6-3 6-0



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Sur le papier, le duel entre les deux derniers vainqueurs promettait beaucoup. Malheureusement pour Fabio Fognini, qui avait remporté le tournoi en 2019 (en 2020, l'épreuve n'avait pas eu lieu),Pour son retour sur le court Rainier III qui l'avait vu triompher un an plus tôt aux dépens du Russe Andrey Rublev,, balayé (6-3, 6-0 en 1h11 de jeu). Déjà malmené dans le premier set, nettement dominé par le numéro 5 mondial, le tombeur d'Arthur Rinderknech au tour précédent s'est complètement effondré dans la deuxième manche, bouclée sur un terrible 6-0 par le vainqueur sortant, jamais inquiété dans cette partie par le 32eme au classement. Impressionnant pour son retour sur le Rocher et ses débuts dans ce tournoi qui le voit défendre son trophée obtenu l'année dernière, Tsitsipas, tête de série numéro 3, pourrait croiser la route d'un autre Italien au tour suivant. A condition pour Lorenzo Sonego (n°16) de disposer du Serbe Laslo Djere mercredi.bat Djokovic (SER, n°1) : 6-3, 6-7 (5), 6-1Goffin (BEL, WC) - Evans (GBR)Fritz (USA, n°10) - Cilic (CRO)Korda (USA) - Alcaraz (ESP, n°8)Ruud (NOR, n°4) - Rune (DAN, Q)bat Lajovic (SER) : 4-6, 6-3, 6-2Hurkacz (POL, n°11) - Martinez (ESP)Ramos-Vinolas (ESP) - Norrie (GBR, n°7)Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Musetti (ITA)Fucsovics (HON) - Schwartzman (ARG, n°12)Sonego (ITA, n°16) - Djere (SER)bat Fognini (ITA) : 6-3, 6-0Rublev (RUS, n°5) - De Minaur (AUS)Ruusuvuori (FIN, Q) - Sinner (ITA, n°9)Carreno Busta (ESP, n°13) - Bublik (KAZ)Delbonis (ARG) - Zverev (ALL, n°2)- Byebat Giron (USA) : 7-5, 6-3bat Lehecka (RTC, Q) : 6-4, 6-3bat: 6-0, 7-6 (4)bat Catarina (MON, WC) : 6-7 (6), 7-6 (5), 6-4bat: 6-2, 6-2bat van de Zandschulp (PBS) : 7-5, 6-4- Bye- Byebat Karatsev (RUS) : 7-6 (1), 4-6, 6-3bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-6 (4)bat Basilashvili (GEO, n°15) : 6-3, 2-0 abandonbat Dellien (BOL, Q) : 7-5, 6-4bat: 6-4, 7-6 (5)bat Griekspoor (PBS) : 6-4, 4-6, 6-2- Bye- Byebat: 6-2, 6-7 (4), 6-2bat Harris (AFS) : 6-4, 6-7 (5), 6-1bat Khachanov (RUS) : 6-7 (5), 6-3, 6-3bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-3bat Cressy (USA, LL) : 6-4, 6-7 (9), 6-2bat: 7-5, 4-6, 6-3- Bye- Byebat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-4bat Otte (ALL, LL) : 6-4, 6-3bat Coric (CRO) : 6-3, 2-6, 6-3bat Baez (ARG, Q) : 6-4, 4-6, 6-2bat Wawrinka (SUI, WC) : 3-6, 7-5, 6-2bat Munar (ESP, Q) : 6-4, 3-6, 6-4- Bye