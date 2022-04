Monte-Carlo : Sinner touché aux abdominaux

😮en quarts de finale à Miami, lorsque leur chouchou avait dû jeter l'éponge dès le premier set face à l'Argentin Francisco Cerundolo en raison d'une ampoule à un pied. Un abandon qui avait alors succédé sur la liste des coups durs pour le joueur cette saison à son forfait avant son huitième de finale contre Nick Kyrgios à Indian Wells, alors en raison d'une maladie. Et ce vingt-quatre heures après avoir été tout près de boire la tasse face au Français Benjamin Bonzi alors qu'il souffrait déjà. Plusieurs fois pendant cette partie, le protégé de Simone Vagnozzi s'était ainsi retrouvé au bord du malaise. La maladie, l'ampoule à un pied et maintenant une douleur aux abdominaux pour Sinner, à qui il faut espérer d'être pleinement remis pour affronter au tour suivant le vainqueur du match entre Ruusuvuori et Garin. Auquel cas, il devra peut-être renoncer une fois de plus. Drôle de début de saison.