A partir de dimanche, la saison sur terre battue européenne débutera à Monte-Carlo, comme le veut la tradition, et le tirage au sort du tableau s'est déroulé ce vendredi soir. Même si de nombreux cadors seront absents (Medvedev, Nadal, Berrettini, Shapovalov, Federer, Thiem...), le spectacle devrait au rendez-vous au pied du Rocher. Absent de la tournée américaine sur dur car il n'est pas vacciné contre le coronavirus, Novak Djokovic fait son grand retour à la compétition, et pourrait affronter Roberto Bautista Agut, en huitièmes avant de défier la nouvelle terreur Carlos Alcaraz en quarts si la logique est respectée. Le deuxième quart pourrait voir Casper Ruud et Cameron Norrie en découdre et le troisième Felix Auger-Aliassime (toutefois en méforme ces dernières semaines) et le tenant du titre Stefanos Tsitsipas. Dans le bas du tableau, un quart de finale explosif pourrait opposer Andrey Rublev à Alexander Zverev.

Tsonga contre Cilic pour sa dernière à Monte-Carlo

Cinq Français devaient figurer dans le tableau principal et le meilleur d'entre eux, Gaël Monfils, n'avait pas été verni au tirage, avec Hubert Hurkacz à défier d'entrée de jeu. Mais le Polonais, qui n'est pas un spécialiste de la surface, ne retrouvera pas le Parisien, qui a déclaré forfait en raison d'une douleur à un pied. Ugo Humbert pourrait être sur le chemin d'Hubert Hurkacz. Le futur retraité Jo-Wilfried Tsonga a quant à lui hérité de Marin Cilic, alors que Benoit Paire et Arthur Rinderknech vont débuter leur tournoi contre des Italiens, respectivement Lorenzo Musetti et Fabio Fognini.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) - Giron (USA)

Goffin (BEL, WC) - Lehecka (RTC, Q)

Evans (GBR) - Bautista Agut (ESP, n°14)



Fritz (USA, n°10) - Catarina (MON, WC)

Tsonga (FRA, WC) - Cilic (CRO)

Korda (USA) - Van de Zandschulp (PBS)

Alcaraz (ESP, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°4) - Bye

Rune (DAN, Q) - Karatsev (RUS)

Lajovic (SER) - Krajinovic (SER)

Dimitrov (BUL) - Basilashvili (GEO, n°15)



Hurkacz (POL, n°11) - Dellien (BOL, Q)

Martinez (ESP) - Humbert (FRA)

Ramos-Vinolas (ESP) - Griekspoor (PBS)

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Bye

Musetti (ITA) - Paire (FRA)

Fucsovics (HON) - Harris (AFS)

Khachanov (RUS) - Schwartzman (ARG, n°12)



Sonego (ITA, n°16) - Ivashka (BIE)

Cressy (USA, LL) - Djere (SER)

Fognini (ITA) - Rinderknech (FRA)

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Rublev (RUS, n°5) - Bye

De Minaur (AUS) - Zapata Miralles (ESP, Q)

Ruusuvuori (FIN, Q) - Garin (CHI)

Coric (CRO) - Sinner (ITA, n°9)



Carreno Busta (ESP, n°13) - Baez (ARG, Q)

Wawrinka (SUI, WC) - Bublik (KAZ)

Munar (ESP, Q) - Delbonis (ARG)

Zverev (ALL, n°2) - Bye