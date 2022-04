Monte-Carlo : Djokovic sorti d'entrée !

Le tournoi de Monte-Carlo est déjà terminé pour Novak Djokovic. Deux fois vainqueur de cette épreuve dont il avait également atteint la finale à deux reprises, le Serbe s'est incliné d'entrée mardi face au jeune Espagnol de 22 ans Alejandro Davidovich Fokina. Très à l'aise sur la terre battue de ce tournoi de Monte-Carlo, dont il avait atteint les quarts de finale, l'année dernière à huis clos (il avait abandonné contre Stefanos Tsitsipas après que le Grec a remporté la première manche), le 46eme au classement, tombeur lors de la dernière édition sur sa route de l'Italien Matteo Berrettini notamment, s'est offert la plus belle victoire de sa jeune carrière en faisant chuter en trois sets (6-3, 6-7, 6-1) le numéro 1 mondial et tête de série numéro 1. Certes, il ne s'agissait que du deuxième tournoi de "Nole" (et de son quatrième match cette saison uniquement), qui n'avait de surcroît plus foulé les courts depuis sa défaite contre Vesely en quarts de finale à Dubaï le 24 février dernier. Toutefois, le vainqueur du dernier Roland-Garros, qui n'avait plus quitté aussi tôt un tournoi depuis son élimination au 2eme tour à Barcelone en 2018, n'en reste pas moins un monstre, y compris sur terre battue.

Davidovich Fokina termine en boulet de canon

Et même s'il manquait naturellement de rythme, il a fallu que Davidovich Fokina se hisse à un niveau de jeu vertigineux pendant les près de trois heures de jeu qu'a durées cette rencontre pour parvenir à faire chuter Djokovic dès son entrée en lice. Sans une magnifique réaction du Serbe dans la deuxième manche, alors que son adversaire menait 3-0, puis, ensuite, dans le jeu décisif, bien mieux entamé également par le compatriote de Carlos Alcaraz, le recalé de l'Open d'Australie pour avoir refusé de ne pas s'être fait vacciner aurait d'ailleurs quitté le court sur une fessée administrée par ce joueur qui ne cesse de progresser depuis ses débuts et a la réputation de ne jamais lâcher le moindre point. "ADF" en a encore fait démonstration dans la dernière manche, qu'il a maîtrisée du premier au dernier échange face à un "Djoko" qui restait pourtant sur deux victoires nettes face à l'Espagnol (à Rome et aux JO de Tokyo) mais a cédé d'entrée son service sur une double-faute. De l'autre côté du filet, le héros du jour, lui, n'a jamais relâché la bride. Qualifié aux dépens du grand favori du tournoi, à qui il n'a laissé qu'un jeu dans ce dernier set, il affrontera au tour suivant David Goffin ou Dan Evans.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



2eme tour

Davidovich Fokina (ESP) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-3, 6-7 (5), 6-1

Goffin (BEL, WC) ou Lehecka (RTC, Q) - Evans (GBR)

Fritz (USA, n°10) - Cilic (CRO)

Korda (USA) - Alcaraz (ESP, n°8)



Ruud (NOR, n°4) - Rune (DAN, Q)

Lajovic (SER) - Dimitrov (BUL)

Hurkacz (POL, n°11) - Martinez (ESP)

Ramos-Vinolas (ESP) - Norrie (GBR, n°7)



Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Musetti (ITA)

Fucsovics (HON) - Schwartzman (ARG, n°12)

Sonego (ITA, n°16) - Djere (SER)

Fognini (ITA) - Tsitsipas (GRE, n°3)



Rublev (RUS, n°5) - De Minaur (AUS)

Ruusuvuori (FIN, Q) - Sinner (ITA, n°9)

Carreno Busta (ESP, n°13) - Bublik (KAZ)

Delbonis (ARG) - Zverev (ALL, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat Giron (USA) : 7-5, 6-3

Goffin (BEL, WC) bat Lehecka (RTC, Q) : 6-4, 6-3

Evans (GBR) bat Bonzi (FRA, LL) : 6-0, 7-6 (4)



Fritz (USA, n°10) bat Catarina (MON, WC) : 6-7 (6), 7-6 (5), 6-4

Cilic (CRO) bat Tsonga (FRA, WC) : 6-2, 6-2

Korda (USA) bat van de Zandschulp (PBS) : 7-5, 6-4

Alcaraz (ESP, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°4) - Bye

Rune (DAN, Q) bat Karatsev (RUS) : 7-6 (1), 4-6, 6-3

Lajovic (SER) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-6 (4)

Dimitrov (BUL) bat Basilashvili (GEO, n°15) : 6-3, 2-0 abandon



Hurkacz (POL, n°11) bat Dellien (BOL, Q) : 7-5, 6-4

Martinez (ESP) bat Humbert (FRA) : 6-4, 7-6 (5)

Ramos-Vinolas (ESP) bat Griekspoor (PBS) : 6-4, 4-6, 6-2

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Bye

Musetti (ITA) bat Paire (FRA) : 6-2, 6-7 (4), 6-2

Fucsovics (HON) bat Harris (AFS) : 6-4, 6-7 (5), 6-1

Schwartzman (ARG, n°12) bat Khachanov (RUS) : 6-7 (5), 6-3, 6-3



Sonego (ITA, n°16) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-3

Djere (SER) bat Cressy (USA, LL) : 6-4, 6-7 (9), 6-2

Fognini (ITA) bat Rinderknech (FRA) : 7-5, 4-6, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Rublev (RUS, n°5) - Bye

De Minaur (AUS) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-4

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Otte (ALL, LL) : 6-4, 6-3

Sinner (ITA, n°9) bat Coric (CRO) : 6-3, 2-6, 6-3



Carreno Busta (ESP, n°13) bat Baez (ARG, Q) : 6-4, 4-6, 6-2

Bublik (KAZ) bat Wawrinka (SUI, WC) : 3-6, 7-5, 6-2

Delbonis (ARG) bat Munar (ESP, Q) : 6-4, 3-6, 6-4

Zverev (ALL, n°2) - Bye