Monfils va croquer Pouille 

Gaël Monfils le reconnaîtra lui-même, il n'est "jamais facile d'enchaîner au lendemain d'une grosse victoire face à un membre du Top 10", mais le "nouveau Monfils", tombeur de Marin Cilic la veille, sait faire et n'a pas manqué de confirmer ce mercredi, à Dubaï. Où le Français rejoint un nouveau quart de finale - déjà le 3e de rang en 2019... - après sa victoire sans coup férir face à une vieille connaissance, côtoyée depuis les juniors, le Chypriote Marcos Baghdatis, dominé en 2 sets solides et 1h05 (6-3, 6-2).

Il aura suffi d'un break concédé dans la première manche pour que 'La Monf' ne lance la machine et mène son match à sa guise ou presque. Sans plus concéder le moindre jeu de service. Avec à la clé une 7e victoire de rang pour s'inviter dans le grand huit de ce tournoi, où l'attend un nouveau tour a priori à sa portée face au qualifié lituanien Ricardas Berankis, 113e mondial, mais... tombeur de Daniil Medvedev.

Et s'il aspire "à retrouver les sommets", comme il l'a avoué après sa victoire contre Cilic, Monfils aura déjà la satisfaction de redevenir dès lundi prochain le nouveau n°1 français au classement ATP (*). Devant un certain Lucas Pouille actuellement sur le flanc, suite à un virus, et qui ne devrait pas renouer avec le circuit avant la prochaine tournée américaine sur dur.

Monfils : "Un peu timide en début de match"

(*) 23e mondial, Monfils talonnait cette semaine un Lucas Pouille, pointé au 22e rang du classement ATP.