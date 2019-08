Monfils, un petit tour et puis s'en va

Est-ce que ça valait bien le coup ? On embête Gael Monfils, bien sûr, et il ne nous en voudra certainement pas. Mais trois jours après avoir zappé une demi-finale de Masters 1000 face à Rafael Nadal à Montréal, ce qui pouvait se comprendre sportivement avec seulement deux heures d'écart entre ce match et sa victoire en quarts contre Roberto Bautista Agut - au tie-break du troisième set -, le 15e joueur mondial est sorti par Frances Tiafoe dès le premier tour à Cincinnati (7-6, 6-3). Le scénario laisse des regrets, avec une première manche charnière où le n°1 français était bien au-dessus de son jeune homologue américain (21 ans, 52e mondial).

"Monf" a eu pas moins de quatre balles de set dans le tie-break, où il menait 6-3 et s'est finalement incliné 9-7. Auparavant, il avait aussi servi pour le gain de la manche à 5-3, après avoir obtenu des balles de double break à 4-1. Souriant à sa poignée de main au filet, il y a fort à parier que Gael Monfils n'est pas plus affecté que ça par cette défaite. Lui qui, avant Montréal, n'avait plus joué depuis Wimbledon, voit d'un bon oeil ces quasiment deux semaines de repos qui s'annoncent avant l'US Open.

"La deuxième semaine à l'US Open, et un peu plus si possible"

Au Québec, il confiait se préparer "à jouer des matches en cinq sets". Retrouver de la caisse, c'est ce qui l'intéresse, mais avec désormais l'entraînement qu'il n'avait pas eu non plus avant de démarrer cette tournée nord-américaine. "Je suis fatigué, mais c'est bien, le but c'est d'être prêt et en forme, disait-il encore au cœur de la semaine à Montréal. C'est important pour ma préparation. Je me sens beaucoup mieux, plus consistant, je bouge bien. Je manque d'entraînement, donc je compense." C'était mercredi soir, donc bien avant son succès contre Bautista Agut qui avait largement rassuré.

Cette fois, il fallait se soucier de sa cheville, qu'il s'était tordue à Wimbledon et qui avait à nouveau bougé face à l'Espagnol. Mais là aussi, on n'est plus trop inquiets en vue de l'US Open. Ce n'est pas ce qui lui a fait perdre cette rencontre devant Tiafoe. "Je n'ai pas fait un grand match, admet-il simplement pour L'Equipe. J'ai fait beaucoup de fautes, j'ai été un peu timide et j'ai eu du mal à trouver une bonne marge. Lui a été très agressif. J'ai pris des anti-inflammatoires pour m'aider, ça va me faire du bien de me reposer quelques jours et ça me donne du temps pour continuer ma préparation. Je vais pouvoir faire de grosses séances. J'ai forcément envie d'aller en deuxième semaine à New York, et un peu plus si possible." Tant que la cheville n'enfle pas...