Monfils s'offre une affiche

Autant Gaël Monfils s'était montré expéditif et convaincant pour écarter en 55 minutes l'Italien Seppi lors de son entrée en lice dans la capitale espagnole, autant le Français a pu se montrer exaspérant ce mardi pour valider sa qualification en 8e de finale du Masters 1 000 de Madrid, où il retrouvera un certain Roger Federer.

La tête de série n°15 finit par décrocher une victoire en 3 manches (1-6, 6-4, 6-2) et près de 2 heures (1h54) qui s'imposait face au Hongrois Marton Fucsovics, 36e joueur mondial, tant la marge de Monfils est apparue conséquente sur son adversaire. Encore fallait-il qu’il se décide à entrer pour de bon dans cette rencontre, disputée sur l'un des courts annexes et débutée par un curieux incident quand "La Monf", dès le premier jeu, s'est bloqué le pied en fond de court, dans une grille, sur un mauvais appui près des bâches. Suffisant pour que le Tricolore, après s'être assuré qu'il n'était a priori pas blessé, suite à l’intervention du kiné, laisse filer ce premier set, longtemps incapable de dépasser cette contrariété. Au point même de sembler débattre avec le juge-arbitre de la profondeur de ce court n°5 insuffisante sans doute à ses yeux pour développer son habituel jeu de défense. Et de s’agacer et de fulminer en pure perte… Sous le regard accablé d’Elena Svitolina, sa compagne.

C’était oublier que Monfils cette saison a d’autres arguments à faire valoir dans son jeu qu’il a su faire évoluer et qui lui a permis de réussir un excellent début de saison… Mais peut-être la réelle frayeur d’une énième blessure – il est revenu la semaine dernière à Estoril après une inflammation du tendon d’Achille à Indian Wells et une entorse de la cheville à la veille de Monte-Carlo – aura-t-elle pesé dans la tête du Parisien… Un coup de pouce de la bande pour s’octroyer un premier break à 4-2 dans la deuxième manche, et le match basculait d’un coup d’un seul ou presque. Le Monfils un brin détestable du début de match redevenait le joueur génial que l’on connaît, comme sur ce passing en suspension, dos au filet, qui avait le don d’enflammer le public. Derrière, la conclusion n’avait rien de très glorieuse, mais Fucsovics en perdait son latin et ses nerfs avec à son tour, pour finir par laisser Monfils retrouver Federer au prochain tour. Une affiche qui cette fois méritera, on s’en doute, le court central.

(*) Le n°1 français a notamment remporté un 8e titre en carrière au tournoi de Rotterdam.