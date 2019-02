Monfils s'est faché

Gaël Monfils en veut encore ! Pour son douzième match du mois de février, le Parisien a donné quelques signes de lassitude sur le plan physique, tourmenté à partir du deuxième set par un Ricardas Berankis entreprenant (20 coups droits gagnants, 38 montées au filet). Mais alors que la rencontre semblait lui échapper (2-1, service à suivre pour le Lituanien dans le troisième), le futur n°1 français a su trouver les ressources pour finir en boulet de canon avec cinq jeux consécutifs, dont trois breaks, pour signer une victoire autoritaire (6-1, 6-7 [3], 6-2).

Motoring on... @Gael_Monfils makes it eight wins in a row, beating Berankis to reach the #DDFTennis semis. pic.twitter.com/OojaOekJoV