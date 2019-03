Monfils s'arrête là

Il n’y aura pas de neuvième victoire consécutive pour Gaël Monfils. Sa belle série, qu’il avait entamée mi-février à Rotterdam, a pris fin contre Stefanos Tsitsipas vendredi, en demi-finale du tournoi ATP de Dubaï. S’il n’a pas à rougir de sa performance, le Français peut nourrir quelques regrets. C’est lui qui a effectivement pris ce match par le bon bout, en comptant un set et un break d’avance. Mais le Grec est resté solide dans les moments importants pour s’offrir une nouvelle chance de titre, moins d’une semaine après celui glané à Marseille.

Très appliqué et pas du tout émoussé, ni physiquement, ni mentalement, par son précédent combat livré contre Ricardas Berankis, qu’il avait un peu trop prolongé, le Français a eu besoin de trois jeux pour se mettre en route. Le 11e joueur mondial - qui entrera dans le top 10 dès lundi - en a profité pour prendre les devants (3-0), mais la tendance s’est rapidement inversée. Deux breaks plus tard, "la Monf" filait ainsi vers le gain de la première manche (6-4) et enchaînait d’entrée dans le deuxième acte (3-1). Le scénario ressemblait alors beaucoup à celui de leur dernier affrontement à Sofia, il y a un mois.

Sauf que cette fois, Stefanos Tsitsipas n’a pas lâché. Face à un Parisien en difficulté sur sa mise en jeu, la tête de série n°5 est vite revenue (3-3), avant d’égaliser à un set partout dans le tie-break (7-4). Le futur n°1 tricolore est ensuite apparu plus crispé sur son service, passant plusieurs fois près de la correctionnelle. Dommage qu’il lui ait manqué la bonne accélération, qui lui aurait permis de prendre le large à 4-3 en sa faveur, lorsqu’il a eu quatre balles de break. Des occasions qui ne se sont pas représentées. Et au jeu décisif, le Grec a encore été le plus fort (7-4).