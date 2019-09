Monfils, rentrée réussie

Retour plus compliqué que prévu pour Gaël Monfils. Pour la première fois sur le court depuis son beau parcours à l’US Open conclu en quart de finale face à Matteo Berrettini, le Français a dû batailler en 3 sets (5-7, 6-3, 6-4) pour se défaire de Cameron Norrie, dès les huitièmes de finale, à Zhuhai.

Le 12e mondial a pourtant réalisé un très bon début de match, solide au service (81% de premières). Mais le Britannique, lui aussi imprenable sur sa mise en jeu (1 balle de break concédée) a eu le mérite de sauter sur sa seule véritable occasion. Au pire moment pour le Parisien qui laissait filer sa mise en jeu et le set.

Des points pour aller aux Masters

La Monf a eu le mérite de ne pas se laisser abattre. Sauvant une nouvelle balle de break à 2-1, la dernière, le joueur de 33 ans a pris l’engagement du 68e mondial pour ne plus le lâcher. Au fur et à mesure que la rencontre avançait, Monfils remportait le défi physique, saoulant son adversaire de coups droits gagnants surpuissants, long de ligne comme en diagonale. Et Norrie a logiquement fini par craquer à 4-4, laissant le Tricolore rejoindre les quarts de finale.

Un top 8 où il affrontera Albert Ramos-Vinolas, un adversaire déjà croisé à Flushing Meadows, afin de s’adjuger une place dans le dernier carré pour la cinquième fois cette saison après Sofia, Rotterdam (victorieux par ailleurs), Dubaï et Montréal. Une condition quasi essentielle pour continuer à croire dans la course aux Masters. Dixième à la Race, Monfils n’a pas le droit à l’erreur en cette fin de saison s’il veut faire partie des Maîtres à Londres en novembre.