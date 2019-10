Monfils coupé dans son élan viennois

Convaincant cette semaine sur les courts viennois, Gaël Monfils s’est arrêté aux portes de la finale, ce samedi, barré par l’un des joueurs les plus redoutables du circuit ces derniers temps – hors mastodontes: Diego Schwartzman. A l’aise sur toutes les surfaces et récent quart-de-finaliste de l’US Open, l’Argentin est apparu beaucoup plus frais physiquement que son adversaire du jour, lequel n’a pas résisté plus d’une heure et 15 minutes avant de tirer sa révérence.

Bourreau la veille du Russe Karen Khachanov, ni plus ni moins que la tête de série n°2 du tableau autrichien, Schwartzman a déroulé son tennis tout en appuis, vainqueur en deux sets à sens unique ou presque (6-3, 6-2), quand Monfils s’est montré incapable de saisir ses opportunités du jour, dans le premier acte notamment. Relativement inoffensif au service (69% de premières balles passées mais 58% victorieuses seulement), le Parisien n’a pas pu profiter ainsi de son arme de prédilection. Une faille rédhibitoire face à un adversaire aussi opportuniste.

Lundi, Gaël Monfils sera 10e à la Race, donc remplaçant pour les Finales ATP. Il aurait pu se glisser provisoirement dans la peau d’un titulaire en cas de sacre viennois. Peine perdue. Avec d’autant plus de regrets que l’un de ses concurrents directs - l’Italien Matteo Berrettini, actuellement huitième dans la course au Masters ultime - a perdu lui aussi ce samedi, dans l’autre demie autrichienne face au local de l’étape Dominic Thiem (3-6, 7-5, 6-3). Reste la perspective d’un gros tournoi à Bercy la semaine prochaine. Le n°1 tricolore y jouera là sa dernière carte.