Monfils, c'est embarrassant

Les montagnes russes continuent pour Gael Monfils. Après avoir raté une balle de match il y a seulement quatre jours contre Roger Federer, en huitièmes de finale à Madrid, le Français a pris un éclat face au qualifié Albert Ramos à Rome, dès le premier tour du Masters 1000 italien (6-3, 6-1). La "Monf" a appelé le kiné au cœur de la deuxième manche pour un problème au genou, alors qu’il était mené 3-0. C’est évidemment une explication, même si on ne sait plus quelles sont les parts d’info et d’intox dans tout ça.

Le premier set a semblé se jouer à la régulière. Ensuite, il a complètement lâché, avant de revenir en fin de partie pour sauver trois balles de match, parfois sur des points un peu fous qui lui ressemblent tant. Auteur d’une fin de saison sur dur très encourageante, avec notamment cette victoire à Rotterdam et cette demi-finale très serrée contre Stefanos Tsitsipas à Dubai (4-6, 7-6, 7-6), le 16e joueur mondial avait déjà déclaré forfait sur blessure à Indian Wells, alors qu’il allait retrouver Dominic Thiem en quarts.

Et surtout, il avait récidivé un mois plus tard (il y a un mois, donc) à Monte-Carlo, se retirant du tableau à la dernière minute. Démarrant finalement sa saison sur terre à Estoril il y a deux semaines, il s’était incliné contre la révélation Alejandro Davidovich Fokina, avant donc de titiller très sérieusement Roger Federer jeudi. Bref, à deux semaines de Roland-Garros, les années passent et il faut sans doute accepter définitivement l’idée que Gael Monfils est un "showman" avec tout ce que ça comporte. Ce tournoi romain, dernier gros galop d’essai avant la grand-messe parisienne, démarre très mal pour les Français, au lendemain de la nouvelle gifle reçue par Lucas Pouille contre Matteo Berrettini (6-2, 6-4) et de l’élimination, aussi, de Gilles Simon par Philipp Kohlschreiber (6-2, 3-6, 6-3).