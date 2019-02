Monfils, ça promet

Il avait montré de belles choses lors de ces deux premières sorties de la saison, à Melbourne malgré une élimination prématurée (2e tour) et à Sofia, tout récemment, avec une demie à son actif. Gaël Monfils cette fois est allé au bout, lauréat ce dimanche du tournoi de Rotterdam au terme d’une superbe semaine. Une huitaine qui l’a vu notamment prendre sa revanche face à son bourreau de Sofia, le Russe Daniil Medvedev, l’un des hommes en forme de ce début d’année, puis vaincre en finale dans la foulée l’imposant Stan Wawrinka, un joueur qui lui ressemble tant il donne sur le court.

De la générosité, du cœur, les deux hommes en ont mis un paquet pour se disputer ce trophée batave. Témoin cet échange conclu d’un smash rageur par le Français dans le premier acte (voir ci-dessous). Le Monfils nouveau demeure un showman, mais prend soin de s’économiser parfois pour gagner en efficacité dans ses duels. Plus tranchant, plus tactique aussi, l’intéressé doit beaucoup assurément à son nouveau coach, Liam Smith, un technicien qu’il côtoie depuis deux ans mais qui l’assiste réellement depuis le mois de décembre seulement.

"C’est le premier tournoi que nous gagnons ensemble, merci à toi Liam, dixit Monfils, à chaud, dans son discours protocolaire. On en est à trois tournois et je suis déjà vainqueur avec toi, merci encore." Fort d’un premier set rondement mené, quand son opposant a mis un peu de temps à trouver le rythme, celui qui pointait cette semaine au 33e rang mondial a rapidement pris cette finale à son compte (6-3). Ce avant de connaître une baisse de régime dans la deuxième manche. Moins lucide dès lors sur ses opportunités de break notamment (trois tout de même dans ce set), le Parisien laisse son homologue suisse reprendre confiance et revenir dans le match (1-6). Pour un acte ultime qui s’annonce explosif.

Gaël Monfils a tôt fait néanmoins de prendre l’ascendant, doté d’une première balle plus incisive (67% contre 58%) et surtout plus régulier dans l’échange. Deux fois breaké dans cette troisième manche, Stan Wawrinka cède en 1h43 (6-3, 1-6, 6-2), sur une 34e faute coupable. "C’est dur de perdre en finale après une si belle finale mais je suis content que ce soit face à toi, un ami proche, conclut le Vaudois, fair play, après coup. Félicitations à toi et à ton équipe, j’espère que tu vas continuer sur ta lancée cette saison." Et pourquoi pas dès la semaine prochaine à Marseille ? Si toutefois l’intéressé décide d’enchaîner.