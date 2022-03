Miami : Nadal ne jouera pas

Cinq finales mais aucune victoire pour Nadal à Miami

Avec Bercy, Miami est le seul Masters 1000 que Rafael Nadal n'a jamais remporté, et il n'est pas dit que l'Espagnol triomphera un jour en Floride. Il n'y sera en tout cas pas cette année. Ce samedi, l'homme aux 21 tournois du Grand Chelem a en effet officialisé son forfait pour le deuxième Masters 1000 de la saison, qui débutera dans dix jours, avant même d'avoir entamé celui d'Indian Wells, où il doit entrer en lice dans quelques heures contre Sebastian Korda, après avoir été exempté de premier tour en tant que tête de série n°4. Auteur d'un début de saison extraordinaire, avec une série de seize victoires consécutives qui lui ont permis de remporter le tournoi de Melbourne, l'Open d'Australie et le tournoi d'Acapulco, alors qu'il revient d'une opération du pied et d'un covid assez dur,Ce n'est pas la première fois que l'Espagnol renonce à Miami après avoir participé à Indian Wells, puisque cela avait déjà été le cas en 2013 (il s'était imposé en Californie contre Juan Martin del Potro) et en 2019 (il avait déclaré forfait en Californie pour sa demi-finale).Il n'a plus participé au tournoi depuis cinq ans. Suite à ce forfait, c'est l'Australien John Millman qui entre dans le tableau directement sans avoir à passer par les qualifications. Après Indian Wells, c'est donc du côté de Monte-Carlo qu'on devrait retrouver Rafael Nadal (et Novak Djokovic également). Un tournoi où il visera une douzième victoire.