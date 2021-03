Miami : Murray et Gaston invités par les organisateurs

Le 24 mars prochain débutera le premier Masters 1000 de la saison 2021, à Miami. Les meilleurs joueurs (sauf Federer et Wawrinka) et les meilleures joueuses feront le déplacement en Floride et les organisateurs ont dévoilé ce lundi la liste des wild-cards. Dans cette liste, on retrouve notamment Andy Murray (33 ans, 118eme), vainqueur du tournoi en 2013 face à David Ferrer. L’Ecossais a encore peu joué cette saison, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Touché par le coronavirus, il n’a pas pu jouer de tournois en Australie, et a débuté sa saison en disputant la finale du Challenger de Biella, en Italie, avant de perdre au premier tour à Montpellier et au deuxième à Rotterdam. Il aurait dû jouer cette semaine à Dubai, mais a préféré renoncer car il est devenu papa pour la quatrième fois. « Je suis excité de revoir Andy à Miami. Il a dû se battre avec les blessures tout au long de sa carrière, et je comprends et je respecte tout le dur travail qu’il a fait pour revenir sur le circuit », a déclaré James Blake, le directeur du tournoi. L’Ecossais n’a plus joué à Miami depuis 2016 et une élimination en seizièmes de finale par Grigor Dimitrov.

Gaston va découvrir Miami

Parmi les autres joueurs invités, on retrouve le Français Hugo Gaston (20 ans, 161eme). La surprise du dernier Roland-Garros (élimination en huitièmes de finale après avoir mené deux sets à zéro contre Thiem) jouera pour la toute première fois à Miami. Cette année, le Toulousain a perdu au premier tour des deux Challengers de Quimper, puis au premier tour des qualifications de l’Open d’Australie, avant de disputer les demi-finales du Challenger de Cherbourg, perdre au premier tour à Montpellier et au deuxième à Marseille. Les autres invités du tableau masculin sont Carlos Alcaraz Jack Draper et Michael Mmoh, tandis que Anna Kalinskaya, Ana Konjuh, Storm Sanders, Katrina Scott, Mayar Sharif, Xiyu Wang et Xinyu Wang ont reçu les wild-cards du tableau féminin.