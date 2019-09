Metz: Pouille renverse Krajinovic

Lucas Pouille s'est frayé un chemin vers les demi-finales du tournoi de Metz en dominant le Serbe Filip Krajinovic en quarts de finale. Le Français était mené d'un set et un break, mais il est parvenu à l'emporter en trois manches (4-6, 7-5, 6-2).

Samedi, Pouille affrontera Jo-Wilfried Tsonga ou Nikoloz Basilashvili pour une place en finale, qui serait sa première de la saison sur le circuit principal.

