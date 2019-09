Metz: Paire écarte Barrere et retrouvera Bedene

Mené 3-0 dans la première manche, Benoit Paire (23e mondial) s’est finalement défait en deux sets du 98e mondial, Grégoire Barrere (7-6 [4], 6-4) en quart de finale du tournoi ATP 250 de Metz. Bien plus solide au service que son adversaire du jour (seulement une balle de break concédé contre neuf pour Barrere), Paire retrouvera en demi-finale samedi, son bourreau du dernier US Open, le Slovène Aljaz Bedene, tombeur de Pablo Carreno Busta un peu plus tôt ce vendredi. On se souvient que la fin de match avait été houleuse entre Paire et Bedene à New York, l'Avignonnais accusant son adversaire de l'avoir insulté pendant le match.

C'est fini sur le Central, la première demi-finale promet des retrouvailles explosives entre Benoît Paire et Aljaz Bedene !

Le français l'emporte 7/6(4)-6/4 face à Grégoire Barrère.



Prochain match à 18h : Filip Krajinovic -vs- Lucas Pouille pic.twitter.com/NknQ8fWMhB — Moselle Open (@MoselleOpen) September 20, 2019