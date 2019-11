Masters - Tsitsipas : « Dominic (Thiem) a toujours été un exemple à suivre »

A défaut de Roger Federer, Stefanos Tsitsipas (21 ans) se calque sur... Dominic Thiem (26 ans). A quelques heures d'affronter l'Autrichien lors de la première finale au Masters pour les deux hommes, le Grec avoue qu'il s'en inspire beaucoup. Après avoir nettement dominé (6-3, 6-4) Roger Federer en demi-finales samedi à Londres, le numéro 6 mondial a expliqué qu'il avait toujours été impressionné par le tennis du Suisse, mais le jeu du Bâlois étant inimitable, il s'est rabattu en quelque sorte sur Thiem, son adversaire de dimanche soir pour le sacre dans ce Tournoi des Maîtres 2019.

Tsitsipas : « Ce que fait Federer, seul lui sait le faire »

« Je ne l’ai jamais dit mais Dominic Thiem m’inspire beaucoup pour être une meilleure version de moi-même quand je suis sur le court, révèle Tsitsipas. J’observe beaucoup ce qu’il fait sur le terrain et j’essaye de faire la même chose. Ce que fait Roger Federer, seul lui sait le faire, il a une façon de jouer très difficile à copier. Dominic fait des choses plus normales, dans le sens où c’est plus faisable. Pour moi, Dominic a toujours été un exemple à suivre. J’ai toujours voulu jouer avec la même intensité et la même volonté qu’il met sur le court. C’est un joueur intense (sic), il met beaucoup d’énergie, et s’il est dans un bon jour, il peut créer tellement de choses dans son jeu. »

Thiem mène 4-2 face à Tsitsipas

Il reste maintenant à souhaiter pour l'Athénien au look old-school que le petit ami de Kristina Mladenovic ne sera pas dans un bon jour, dimanche en finale. Sinon, Tsitsipas risque de connaître les pires difficultés face à celui qui a croqué Novak Djokovic et Roger Federer cette semaine à l'O2 Arena. Les deux joueurs se sont déjà affrontés six fois, et Thiem mène 4 victoires à 2, dont la dernière en date, en octobre dernier à Pékin, où l'Autrichien avait renversé le Grec (3-6, 6-4, 6-1). C'était déjà en finale.