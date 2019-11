Masters NextGen: Humbert commence par une défaite

Premier Français à participer au Masters NextGen, qui réunit les huit meilleurs joueurs âgés de 21 ans ou moins, Ugo Humbert a perdu son premier match à Milan, mardi.

Opposé au Suédois Mikael Ymer (74e mondial), le Messin, 55e au classement ATP, s’incline en quatre manches, disputées au meilleur des quatre jeux, (4-3[2], 1-4, 4-2, 4-1).

L’autre match de ce groupe B va mettre aux prises l’Américain Frances Tiafoe et l’Italien Jannik Sinner.

Can you hit a backhand better than that?



: @TennisTV | @nextgenfinals | @MikaelYmer pic.twitter.com/rzZ7E2gGlT