Masters NextGen: De Minaur est trop fort

Alex de Minaur continue d'impressionner au Masters NextGen où l'Australien a facilement dominé le Norvégien Casper Ruud (4-1, 4-0, 4-2) pour terminer en tête du groupe A avec trois victoires en autant de rencontres.

Dans cette poule, l'autre billet pour le dernier carré revient au Serbe Miomir Kecmanovic, vainqueur de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, en trois sets également (4-1, 4-1, 4-3 [6]).



41 41 43: @MioKecmanovic secures his spot in the semis!#NextGenATP | #SeeTheFuture pic.twitter.com/JdQ5NPObJp