Masters Next Gen : Le point sur les qualifiés

Sinner et Auger-Aliassime visent plutôt Turin

Dans un peu plus d’une semaine débutra à Milan Masters Next Geb (9-13 novembre), tournoi qui a pour but d’expérimenter de nouvelles règles tels qu’un court sans couloirs ou un format de match en quatre sets gagnants de quatre jeux chacun. Pour la quatrième édition de ce tournoi qui rassemble les huit meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de l’année écoulée, sept billets ont déjà été distribués. Les heureux élus sont, dans l’ordre, Jannik Sinner, lauréat de l’édition 2019, Felix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz, Sebastian Korda, Jenson Brooksby, Lorenzo Musetti et Brandon Nakashima. Le dernier cité, titré récemment au Challenger de Brest, vient tout juste d’obtenir sa qualification. Il complète ainsi ce casting séduisant qui sera complété par un huitième et dernier homme, qui recevra une invitation. Ainsi, il n’est pas impossible que les organisateurs accordent ce laissez-passer à Flavio Cobolli, 219eme mondial et premier Transalpin à la « Race to Milan », dans laquelle il pointe au 14eme rang.Toutefois, les sept espoirs du tennis mondial susmentionnés pourraient ne pas tous se rendre en Lombardie pour clôturer la saison. Jannik Sinner et Felix Auger-Aliassime, respectivement premier et deuxième à la Race, ont encore des espoirs de rejoindre Turin la semaine afin de participer au Masters en compagnie des Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev et consorts. Cette issue, si elle est confirmée, pourrait laisser des chances aux poursuivants de Brandon Nakashima à la « Race to Milan », c’est-à-dire les Argentins Juan Manuel Cerundolo et Sebastian Baez, ainsi que Holger Rune tandis que le réveil de Hugo Gaston, qualifié ce dimanche pour le Rolex Paris Masters, semble trop tardif.