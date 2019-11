Masters-Federer: "Une défaite et je rentre à la maison"

Roger Federer a raté son entrée en lice au Masters. Dimanche soir, le Suisse a été battu par Dominic Thiem (7-5, 7-5), concédant au passage sa cinquième défaite en sept rencontres contre l'Autrichien.

"Je trouve que Dominic a très bien joué, honnêtement, a réagi Federer, relaye la presse suisse. J’espérais qu’il aurait plus de peine. J’ai mal commencé, ça n’a évidemment pas aidé. Je suis parti du mauvais pied. Il y a eu ce 0-40, ce break concédé d’entrée. Mais j’aurais pu revenir, j’ai eu mes petites occasions. Je n’ai jamais senti que j’étais hors du coup. Dans ces moments où j’ai eu ma chance, Dominic s’en est sorti tout seul, en restant très solide."

Désormais, Federer sait qu'il est dos au mur dans ce Masters. "La suite? C’est très simple: je n’ai plus le droit de perdre. Une défaite et je rentre à la maison. Mais c’est comme ça chaque semaine depuis vingt ans, on ne peut pas dire que je vais découvrir une situation nouvelle…" Federer affrontera Berrettini mardi, avant de défier jeudi Novak Djokovic, le n°1 mondial.