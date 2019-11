Masters: Federer se relance contre Berrettini

Battu il y a deux jours par Dominic Thiem, Roger Federer a bien réagi en dominant Matteo Berrettini (7-6 [2], 6-3) ce mardi au Masters. Face au débutant italien, le Suisse a fait parler son expérience pour l'emporter en deux sets et se relancer dans la course aux demi-finales, à deux jours du choc face à Novak Djokovic. Le Serbe affronte Thiem ce mardi soir.

