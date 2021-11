Entrée en matière idéale pour Novak Djokovic dans ce Masters de Turin. Monté en puissance face au novice Casper Ruud, le numéro 1 mondial a, certes, pris son temps (le premier set a duré plus d'une heure) face au Norvégien, mais il n'a pas tremblé pour autant et a parfaitement entamé cette épreuve qu'il a remportée à cinq reprises, dont la dernière fois en 2015. Sur la lancée de sa domination à l'AccorArena, le Serbe, qui a reçu après sa victoire de lundi le trophée qui revient au joueur classé au premier rang à l'ATP à l'issue de la saison (et ce pour la septième fois de sa carrière), a parfaitement entamé son tournoi en domptant en deux sets (7-6, 6-2 en 1h33 de jeu) l'une des révélations de l'année. La rencontre avait pourtant mal commencé pour celui qui vise une sixième victoire dans les finales ATP, breaké dès le premier jeu par le numéro 8 au classement, alors mal en point au niveau de son service. Ruud en a profité pour prendre un peu d'avance avant d'être rejoint par un Djokovic monté en puissance et qui a progressivement mis la machine en marche, le temps de se chauffer et de retrouver sa première balle et son efficacité sur ses mises en jeu.

Une fois chaud, Djokovic déroule !

L'immense favori de ce Masters est alors repassé devant et en dépit de deux balles de set sauvées à 5-4, la résistance de Ruud semblait ne pas pouvoir s'éterniser. Le Norvégien s'est encore battu dans le jeu décisif pour tenter d'éviter l'issue qui paraissait inévitable, mais sans parvenir (victoire 7-4) à laisser le meilleur joueur de la planète de basculer avec un set d'avance. Libéré et impitoyable au service (10 aces, 90% de points gagnés sur ses premières balles) durant toute la durée du deuxième set, "Djoko", passé en mode rouleau compresseur, n'a alors plus laissé que des miettes à son jeune adversaire, rapidement décramponné et incapable de stopper l'extra-terrestre de l'autre côté du filet. Les jeux ont défilé, les premiers services du numéro 1 mondial aussi, et Casper Ruud, fantomatique dans le deuxième set, n'a pu éviter la fessée qui lui semblait à chaque jeu un peu plus promise dans cette seconde manche aux allures de démonstration. Andrey Rublev, prochain joueur à se dresser sur la route du "Djoker" est prévenu : Djokovic, comme partout où il se déplace, n'est pas venu à Turin pour y faire de la figuration. Bien au contraire.



MASTERS ATP 2021

Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)



Phase de groupes



Groupe Vert

1- Novak Djokovic (SER, n°1) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu

Stefanos Tsitsipas (GRE, n°4) : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné, 0 set perdu

Andrey Rublev (RUS, n°5) : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné, 0 set perdu

4- Casper Ruud (NOR, n°8) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus



Lundi 15 novembre 2021

Djokovic (SER, n°1) bat Ruud (NOR, n°8) : 7-6 (4), 6-2



Groupe Rouge

1- Alexander Zverev (ALL, n°3) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 1 set perdu

2- Daniil Medvedev (RUS, n°2) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 1 set perdu

3- Hubert Hurkacz (POL, n°7) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdus

4- Matteo Berrettini (ITA, n°6) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus



Dimanche 14 novembre 2021

Medvedev (RUS, n°2) bat Hurkacz (POL, n°7) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

A.Zverev (ALL, n°3) bat Berrettini (ITA, n°6) : 7-6 (7), 1-0 abandon