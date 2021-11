Et dire que Ruud avait débuté ce Masters par une défaite...

Djokovic pulvérise Norrie dans un match sans enjeu



MASTERS ATP 2021

Phase de groupes

Lundi 15 novembre 2021

Mercredi 17 novembre 2021

Vendredi 18 novembre 2021

A l'instar de l'Américain, invité de dernière minute pour le Tournoi des Maîtres après son triomphe à Bercy, le jeune Norvégien de 22 ans qui n'avait encore jamais participé au rendez-vous lui non plus et flirtait encore avec la trentième place mondiale en début de saison aRuud, uniquement tête de série cette semaine à Turin (comme l'avait été Sock également en 2017), a ainsi rejoint en demi-finales un autre Russe Daniil Medvedev, dauphin de Novak Djokovic au classement et vainqueur du Serbe à l'US Open avant de s'incliner en finale à Paris il y a deux semaines lors des retrouvailles entre les deux meilleurs joueurs du moment.Qu'il le veuille ou non, le Norvégien fait lui aussi partie désormais des ténors du classement. Le numéro 8 mondial l'a encore prouvé vendredi en inversant la vapeur de très belle façon contre Rublev dans ce qui avait tout d'un quart de finale alors qu'il avait très mal débuté la rencontre, avec un set et un break contre lui. Cela n'a pas empêché Ruud de sortir vainqueur à l'issue d'un ultime jeu décisif, remporté 7-5 dans le dernier set, de ce duel face à un joueur qu'il n'avait encore jamais battu. En cas de nouvel exploit, samedi face à Medvedev, Ruud, dernier qualifié et qui intégrera le sixième rang mondial en cas de sacre à Turin, pourrait retrouver en finale dimanche ce même Djokovic contre qui il s'était incliné d'entrée. On donnait alors peu cher de sa peau.Le second match du jour, entre Novak Djokovic et Cameron Norrie ne constituait aucun enjeu. Vainqueur de ses deux premiers matchs, le Serbe était en effet déjà certain de disputer les demi-finales, le tout en terminant premier du groupe. Quant au Britannique repêché suite au forfait de Stefanos Tsitsipas, il ne pouvait plus rien espérer depuis le succès de Casper Ruud contre Andrey Rublev un peu plus tôt.le numéro 12 au classement titré en octobre dernier à Indian Wells. Breaké d'entrée dans les deux manches par un "Djoko" toujours aussi aiguisé au service, Norrie n'a pas existé de la partie. Une répétition parfaite pour le vainqueur de Bercy avant d'affronter samedi l'Allemand Alexander Zverev pour une place en finale contre Daniil Medvedev ou Ruud. A noter queVous avez dit rouleau compresseur.Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)Andrey Rublev (RUS, n°5) : 1 victoire, 2 défaites, 3 sets gagnés, 4 sets perdusCameron Norrie (GBR, n°10) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdusStefanos Tsitsipas (GRE, n°4) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus >>> FORFAIT APRES UN MATCHbat Ruud (NOR, n°8) : 7-6 (4), 6-2bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 6-4, 6-4bat Rublev (RUS, n°5) : 6-3, 6-2bat Norrie (GBR, n°10) : 1-6, 6-3, 6-4bat Rublev (RUS, n°5) : 2-6, 7-5, 7-6 (5)bat Norrie (GBR, n°10) : 6-2, 6-1