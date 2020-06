Masters 1000 : Rome entre l'US Open et Roland-Garros ?

Le Masters 1000 de Rome devrait se tenir juste avant Roland-Garros, à en croire Angelo Binaghi, le président de la Fédération italienne (pour Puntodebreak.com) : « Nos discussions avec l'ATP sont très fructueuses, d'autant que le président est un compatriote et qu'on est en relation directe avec lui, on discutait souvent et on saura bientôt plus. » L'ancien joueur Andrea Gaudenzi est effectivement le nouveau patron du tennis masculin depuis le début de l'année (il avait remplacé le Britannique Chris Kermode, en poste depuis 2013).

Binaghi : « Voir de quelle manière on pourrait autoriser du public »

Le tournoi sur terre battue aura normalement lieu « durant la deuxième quinzaine de septembre, sauf catastrophe ». Mais Roland-Garros devant débuter le 20 septembre, il ne reste qu'une solution qui collerait à peu près : la semaine précédente, celle du 14 septembre donc, surtout que l'US Open est prévu pour occuper les deux semaines précédentes (du 31 août au 13 septembre). La compétition de la capitale italienne espère enfin pouvoir accueillir des spectateurs : « On discute avec le gouvernement, on aura bientôt une réunion pour voir de quelle manière on pourrait autoriser du public. »